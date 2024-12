Inter-news.it - L’Inter e il messaggio di sostegno a Bove: «Siamo con te, forza Edoardo!»

Leggi su Inter-news.it

dimostra tutta la propria vicinanza addopo il terribile accaduto nel corso della gara contro la Fiorentina. Di seguito ilpubblicato dal club nerazzurro.CONCITAZIONE – Minuti di panico e terrore prima del ventesimo del primo tempo di Fiorentina-Inter. Quella che era una delle sfide più attese della quattordicesima giornata di Serie A è stata letteralmente spazzata via dalla preoccupazione per le condizioni di. Il calciatore viola si è accasciato al suolo da un momento all’altro, allarmando tutti i presenti in campo e sugli spalti all’Artemio Franchi di Firenze.al fianco dinel terribile pomeriggio di Fiorentina-InterIL– Dopo i primi momenti di estrema apprensione, seguiti al soccorso e al trasporto in ospedale del centrocampista italiano, la situazione ora sembra essere rientrata.