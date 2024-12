Ilrestodelcarlino.it - La Yuasa Battery torna da Piacenza a mani vuote

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

GAS SALES 30 GAS SALES BLUENERGY : Brizard 1, Kovacevic 5, Simon 12, Romanò 13, Maar 9, Galassi 8, Loreti (L), Scanferla (L), Andringa 0, Bovolenta 0. N.E. Kedzierski, Ricci, Gueye. All. AnastasiGROTTAZZOLINA: Zhukouski 2, Tatarov 8, Comparoni 8, Petkovic 10, Fedrizzi 10, Demyanenko 6, Marchisio (L). N.E. Antonov, Cubito, Vecchi, Mattei, Marchiani, Cvanciger, Schalk. All. Ortenzi Arbitri: Serafin, Lot Note – Parziali: 25-23, 25-21, 25-20. Durata set: 29?, 28?, 29?; tot: 86? Ancora una sconfitta per laGrottazzolina, battuta per 3-0 al PalaBanca dalla Gas Sales Bluenergynell’anticipo della 10^ giornata di Superlega. La squadra di Ortenzi, ultima in graduatoria ancora a caccia del primo successo, lotta con orgoglio ma è costretta ad alzare bandiera bianca contro la terza in classifica.