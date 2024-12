Calciomercato.it - “Il suo ultimo mercato”: l’annuncio su Giuntoli che scuote la Juve

Leggi su Calciomercato.it

Dichiarazioni a sorpresa sul futuro del dirigente bianconero: quella potrebbe essere la sua ultima sessione di calcio. La rivelazione e gli ultimi aggiornamenti in casantusSi è aggravata di partita in partita l’emergenza infortuni dellantus di Thiago Motta. Ai 7 indisponibili col Milan si è aggiunto Weston McKennie in Champions League. A Lecce gli assenti saranno 9, con l’aggiunta dell’infortunato Savona.ntus, annuncio a sorpresa su: “Il suo”. Le parole sul dirigente bianconero (Foto LaPresse) – calcio.itUn emergenza totale che ha costretto il tecnico bianconero a convocare 5 giovani tra Primavera entus Next Gen. Si tratta di Owusu, Pugno, Pagnucco, Montero e Papadopoulos. Gli indisponibili, oltre a McKennie e Savona, sono Vlahovic, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Adzic e i lungodegenti Bremer, Cabal e Milik.