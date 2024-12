Ilnapolista.it - Il Napoli ha impressionato per la solidità difensiva, ma ora vuole essere anche bello

Ilè pronto a sfruttare la sfida di oggi contro il Torino per mettere pressione alle dirette concorrenti per il primo posto in classifica, scrive la Gazzetta dello Sport.“Vincere a Torino significherebbe sfruttare il passo falso di una tra Fiorentina e Inter (o di entrambe in caso di pareggio). E poi guardare con leggerezza Roma-Atalanta, con Ranieri che proverà a fermare Gasperini”.Leggi: Il Torino di Cairo: vende i migliori e ha il bilancio in rosso. I tifosi sognano un Natale senza di luiPer fortuna il rientro di Lobotka ha restituito serenità al:“La capolista ha impressionati fin qui per la, oracominciare abella e già contro la Roma si sono visti netti i primi passi in avanti in questo senso”.-Torino, Conte si affida a Lukaku e McTominayÈ chiaro che Conte non voglia interrompere la sua striscia positiva proprio contro il suo amico Vanoli e per farlo si affiderà a due uomini cardine, Lukkau e McTominay.