Agi.it - Il Centro sinistra tra Ue, armi ed energia. Così 'sfuma' la foto di Chianciano

AGI - Unagrafia non a fuoco quella delche arriva da. Non solo perché il formato del congresso di Europa Verde non prevede un momento con tutti i leader sul palco, ma anche perché all'ultimo momento danno forfait Giuseppe Conte, impegnato con una serie di riunioni che seguono i lavori della Costituente e precedono il secondo voto degli iscritti, e Carlo Calenda, critico con quella che considera una "deriva populista" del Pd. Il segretario di Azione ha fatto precedere l'appuntamento da una dura nota polemica nei confronti del Partito Democratico e della segretaria Elly Schlein responsabile, a suo dire, di una mutazione genetica del Pd. Una mutazione accolta dal silenzio dei "riformisti" dem approdati a Bruxelles, sottolinea ancora Calenda. Tutto questo "rende inesistente il contrappeso a Landini, Avs e 5S.