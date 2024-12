Ilfattoquotidiano.it - Hiv, i giovani e il sesso. Tutte le fake news. L’esperta: “Solo 6 su 10 usano il condom, Aids banalizzato”

Nel 2023 si è verificato un aumento delle diagnosi da HIV, tornando quasi al livello del periodo pre-Covid. Una tendenza che riguarda più in generale le infezioni sessualmente trasmesse (Ist), come rileva l’Oms: nel 2023, dei 340 milioni di nuovi casi di Ist, almeno 111 interessanosotto i 25 anni di età. Si stima, infatti, che ogni anno un adolescente su 20 e in età man mano sempre più bassa, contragga una Ist, senza contare le infezioni virali. Più della metà delle nuove infezioni da HIV ogni anno interessanonel gruppo di età 15-24 anni. E “anche se, soprattutto grazie alle nuove terapie, l’non rappresenta più l’emergenza sanitaria di qualche tempo fa, non dobbiamo spegnere i fari su questo problema – ha dichiarato Anna Teresa Palamara, che dirige il Dipartimento Malattie Infettive dell’Iss -.