Ilnapolista.it - Graziani su Cairo: «Ha capito che l’ambiente è esausto. Ha sbagliato le persone di cui si è contornato»

Leggi su Ilnapolista.it

La Stampa intervista oggi Ciccioex Toro che ha vinto con i granata l’unico scudetto del dopo Superga con Pianelli. Parla del momento del Torino e della volontà didi vendere«Non sono stupito, il presidente è una persona intelligente. È conscio che non c’è più empatia con la piazza, per usare un eufemismo. Questa gestione della società ai tifosi non basta più.è veramente».Leggi anche: Il Torino di: vende i migliori e ha il bilancio in rosso. I tifosi sognano un Natale senza di luiÈ il momento giusto per vendere il Torino?«Sì, perché alla fine non ha dato quello che ci si aspettava. Per la stragrande maggioranza del popolo granata diventerebbe come una liberazione, c’è bisogno di ricominciare a sognare, non parla d’altro. E di quella famosa bibita energetica.