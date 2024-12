Metropolitanmagazine.it - Fiumi di “batoste” per i Jalisse: sono stati esclusi da Sanremo per la ventottesima volta

Niente da fare neanche staper i. Oggi Carlo Conti ha annunciato la lista ufficiale dei trenta Big in gara a25, e il duo canoro formato dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian non figura tra i convocati. Se, da una parte, c’è chi festeggia per la propria partecipazione alla settantacinquesima edizione della kermesse canora, che si terrà dall’11 al 15 febbraio, dall’altra c’è una schiera di artisti lasciati fuori, delusi e amareggiati.Inon convincono Carlo Conti: nienteper loroIdopo la loro vittoria a1997Tra chi dovrà mandar giù l’ennesimo boccone amaro, anche quest’anno ci saranno dunque i. La chiacchierata vittoria nel 1997 condi parole è stata, per l’oro, il culmine di una carriera e, al tempo stesso, una maledizione.