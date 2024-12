Ilrestodelcarlino.it - "E’ un’attrazione turistica, non politica"

Ruota sì o ruota no? Manuel Rambelli cade dal pero – come si suol dire – quando gli chiediamo se rimarrà anche la prossima estate. La sua Sky Wheel segna ormai i Natali anconetani dal 2017. A fermarla, è stata soltanto il Covid: "Né il Sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, né gli assessori mi hanno comunicato nulla in merito al prossimo anno. Non sapevo neppure dell’intervista uscita sul Carlino qualche giorno fa – racconta – La ruota èturista, non. È vero che noi siamo arrivati quando c’era l’altra giunta, ma questo non c’entra assolutamente nulla. Io ho un ottimo rapporto con gli attuali amministratori del capoluogo, niente da eccepire. Anzi, ci siamo confrontati più volte, presentando ognuno i propri progetti". Mentre intervistiamo Rambelli, giovani e adulti si fanno fotografare davanti ad una gigantografia rossa e marrone che riporta la scritta "Ancona Wheel – Città di Ancona".