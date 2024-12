Bergamonews.it - Dimissioni di Tavares, Uliano: “Serve un cambio di passo per il futuro industriale e occupazionale”

“Ledell’amministratore delegato di Stellantis, Carlos, rappresentano un momento di svolta per l’azienda e per il settore automobilistico italiano – dichiarazione del Segretario Generale Fim Cisl Ferdinando-. Negli ultimi mesi, abbiamo riscontrato significative distanze rispetto alla necessità di migliorare il pianoper il nostro Paese. In particolare, ci siamo trovati di fronte a un peggioramento tangibile della situazione produttiva, con volumi in calo e impatti negativi sull’occupazione, aggravati dal crescente ricorso agli ammortizzatori sociali”.“Queste criticità ci hanno spinto, insieme a Fiom e Uilm, a proclamare unitariamente per il 18 ottobre scorso uno sciopero con una manifestazione nazionale del settore auto, per sollecitare un intervento del Governo italiano – prosegue-.