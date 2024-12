Liberoquotidiano.it - "Cosa penso del governo" e la bordata contro "la dittatura del pensiero": Riccardo Muti fa impazzire la sinistra

Musica, Maestro.si confessa in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera in cui spazia dalla sua carriera alla politica, dal pubblico al privato, il tutto con alcune considerazioni che fanno riflettere. In primis una confessione, un poco spiazzante: "Non ne posso più dell'acuto di Vincerò. La musica italiana merita più rispetto. Abbiamo reciso le nostre radici, non sappiamo più chi siamo. E anche nel Vaticano di Papa Francesco si fa poca musica", afferma. Quando Aldo Cazzullo, che firma l'intervista, gli chiede se è deluso dal, il Maestro risponde: "Perché dovrei esserlo? Al di là delle critiche che si possono fare, è unche cerca di fare bene. Alla fine lo giudicheremo". È di centrodestra: "Io sono una persona libera di. Non ho mai avuto protettori politici, sponsor, manager".