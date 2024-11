Anteprima24.it - Basket, la Miwa si arrende sulla sirena all’Adria Bari

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiLaEnergia Cestistica Benevento sisoltantofinale. I Boars, ancora senza Miraglia, mettono in campo grinta e qualità, dando filo da torcere ad un avversario esperto come. Positivo anche l’esordio di Caridà, subito pronto a prendersi le proprie responsabilità in campo, ma di certo resta dispiacere per l’epilogo della gara, decisa da un chiaro errore da parte della coppia arbitrale. Si parte su ritmi altissimi al Pala; ad un parziale iniziale di 4-0 dellarisponde con la tripla di Callara. Le due squadre si affrontano a viso aperto, trovando varie conclusioni dall’arco. Il neo arrivato Caridà dà subito ottimi segnali, trovando la tripla del vantaggio per i Boars., però, piazza un contro parziale, che regala il +7 agli ospiti con 4? da giocare.