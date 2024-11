Oasport.it - Volley femminile, Busto Arsizio non si ferma più! Battuta 3-1 Firenze nell’anticipo della decima di A1

Cinque vittorie in sei partite, sei partite consecutive con la classifica mossa, quinto posto in classifica provvisorio e quarti di finale di Coppa Italia sempre più vicino: sono i numero impressionanti dell’Eurotekche non sie batte 3-1 in rimonta tra le mura amiche Il Bisontedai due volti. Nel primo set le toscane mettono all’angolo la formazione lombarda che poi cambia marcia da metà del secondo set in poi (decisivi gli ingressi di Frosini e Olaya) e domina la seconda parte del match portando a casa 3 punti preziosi. Unche sa vincere anche in una serata non indimenticabile del suo faro in attacco, Rebecca Piva, e anche dopo aver subito tantissimo per un set e mezzo il gioco di unache è ancora alla ricercacontinuità di rendimento.A fare la differenza è stata l’efficacia in attacco, molto elevata perper un set e poi tutta a favore diche ha messo a terra i palloni importanti, sfruttando anche qualche errore di troppo delle toscane che, invece, ha subito la quarta sconfitta in cinque gare e sta rischiando con questo ruolino di marcia di “sporcare” il buon inizio di stagione di cui si è resa protagonista.