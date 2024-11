Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2024 ore 15:30

DEL 30 NOVEMBREORE 15.20 ALESSIO CONTIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON GLI AGGIORNAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, DOVE LA CIRCONE E’ ORA SCORREVOLE SU TUTTO L’ANELLO CITTADINO A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DELL’INCIDENTE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA-FIUMICINOCI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24TERAMO DOVE SEGNALIAMO CODE DI SMALTIMENTO A SEGUITO DI UN SINISTRO ORA RIMOSSO TRA IL BIVIO DEL RACCORDO ANULARE E LUNGHEZZA IN DIREZIONE TERAMOUSCIAMO DALLA CAPITALEDISAGI SU VIA PALOMBARESE PER UN INCIDENNTE TRA MARCO SIMONE E SANTA LUCIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIAPASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIOPROSEGUONO FINO A DOMANI I LAVORI TRA MAGLIANE E TUSCOLANA CHECOINVOLGONO I TRENI DELLE LINEE LEONARD EXPRESS E ED FL1 ORTE-FIUMICINO AEROPORTO PERTANTO, LA CIRCONE È SOSPESA TRAOSTIENSE E FIUMICINO AEROPORTOIN QUESTE TRATTE SONO ATTIVE CORSE CON BUSIN CHIUSURA IL METEOPRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DELDALLA TARDA SERATA DI IERI E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE VENTI FORTI SUI SETTORI COSTIERI E MARREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.