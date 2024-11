Ilrestodelcarlino.it - Verde urbano, piano di restyling: "Sostituiremo gli alberi abbattuti"

A Fontanelice proseguono gli interventi sul. Dopo una prima fase che ha riguardato la valutazione della stabilità su alcuni esemplaridel centro abitato a cura della ditta Ares, per un importo di circa 3mila euro, sono entrate nel vivo le operazioni sulle chiome dei fusti. Il modo migliore per salvaguardare il patrimonio arboreo che da anni caratterizza varie zone del paese della vallata del Santerno. Il programma dei lavori, affidati alla Tedioli Arboricoltura per un investimento del municipio di altri 49mila euro (da aggiungere ai circa 106mila spesi nello scorso mandato amministrativo, ndr), è stato al centro di un partecipato incontro pubblico qualche sera fa. Un appuntamento andato in scena nella sala del consiglio comunale in compagnia dell’esperto Stefano Tedioli che si occupa dell’esecuzione delle opere.