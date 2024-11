Inter-news.it - Toni avvisa l’Inter: «La Fiorentina ha capito Palladino! Kean straordinario»

Luca, ex attaccante – tra le altre – anche dellaprossima avversaria delin campionato, in un’intervista realizzata da Sportmediaset ha parlato dei viola.PROSSIMO AVVERSARIO – Lucaha parlato così della, che domenica alle 18 ospiteràcampione d’Italia: «non era partito bene ma era un allenatore nuovo. Quando lahabene cosa chiedeva l’allenatore ha iniziato a fare qualcosa di. Adesso hanno trovato un grande attaccante che sta facendo bene. Penso però che sia tutto l’insieme, il gruppo, che sta facendo qualcosa di bello e sta facendo sognare il popolo viola».Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «Laha»)© Inter-News.