Quotidiano.net - Sonia Bruganelli: “A Ballando usata per creare hype, il mio personaggio polemico costruito apposta”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 30 novembre 2024 - Ha fatto discutere – e non poco – l'esclusione di Angelo Madonia da 'con le stelle'. Ora a rincarare la dose ci pensa, concorrente del dancing show nonché compagna del maestro siciliano. Nel programma "hannoil mio. Ogni anno ce n'è uno e quest'anno ero io", dice la produttrice televisiva a 'Belve'. Nell'intervista che andrà in onda martedì 3 dicembre, l'ex moglie di Paolo Bonolis racconta di avere all'inizio "creduto che a qualcuno interessasse vedere come miglioravo nel ballo". Ma poi "quando cominciavo a vedere che le mie coreografie duravano 50 secondi e quelle degli altri un minuto e 30 secondi, e invece il botta e risposta con la giuria durava un sacco, ho detto: sarà che come ballo interessi meno? Ed era effettivamente così".