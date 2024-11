Ilgiorno.it - Sondrio, arrestati dopo i furti messi a segno in Svizzera

Leggi su Ilgiorno.it

, 30 novembre 2024 - I carabinieri del Radiomobile di Tirano hanno arrestato tre uomini di nazionalità est europea, in esecuzione del mandato di arresto internazionale emesso dalle Autorità svizzere per il reato di furto aggravato. Secondo le indagini della Cantonale i tre si sono resi responsabili si sono resi responsabili di diversinel Canton Grigioni, i carabinieri della Compagnia di Tirano li hanno rintracciati a Bianzone reduci da alcunicoma Campascio e Campocologno, nel Comune di Brusio inai danni di tre bar e di una nota casa vinicola. Intercettati su un’autovettura con targhe estere, i tre uomini di età compresa tra 34 e 38 anni si stavano dirigendo versoverosimilmente allo scopo di guadagnarsi la fuga. Quando i carabinieri li hanno fermati avevano con sé contanti per un valore di 10mila euro, buona parte in franchi.