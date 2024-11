Ilnapolista.it - Shiffrin cade rovinosamente nel finale del gigante, si teme un grave infortunio

nel, siunMikaelasembrava avviata a vincere o quantomeno a salire sul podio dello slaloma Killington in Vermont. Aveva vinto la prima manche e poi nella seconda, nel, è caduta ma la caduta è stata molto brutta. Siun bruttoper la fuoriclasse statunitense,che potrebbe tenerla fuori tutta la stagione. Era alla ricerca della sua vittoria numero cento in coppa del mondo.Ha vinto la svedese Sara Hector davanti alla croata Zrinka Ljutic. Terza la svizzera Camille Rast. Nona l’italiana Lara Colturi che corre però con i colori dell’Albania. Nella seconda manche è caduta anche Federica Brignone ma per fortuna senza alcuna conseguenza fisica. Le prime due italiane – Zenere e Collomb – al 18esimo e al 19esimo posto.