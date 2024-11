.com - Shari pubblica Amore e blues, il suo primo album

è ildi, in cui racconta con questo genere musicale i sentimenti e la loro malinconiaè ildi, in uscita venerdì 29 novembre su tutte le piattaforme digitali per Columbia / Sony Music Italia. Suggerito dal titolo, il concept dell’avvicina due parole storicamente legate: l’e la malinconia del, una forma di tristezza che non paralizza ma che alimenta. La giovane artista filtra il contatto con i suoi sentimenti, raccontando il proprio vissuto attraverso questa lente: lo “struggimento romantico” che da sempre ispira artisti di ogni campo è al centro di ciascun brano, accompagnato dalla voce graffiante e intensa di.Dopo avere collaborato con artisti del calibro di Salmo, Nayt, Mezzosangue ed essersi affermata tra i talenti più promettenti della nuova scena, l’artista è pronta a condensare all’interno di un disco, in una forma ancora più evoluta e matura, la cifra stilistica che l’ha portata a farsi conoscere.