Ilfoglio.it - Segre definitiva su “genocidio” e verità

Leggi su Ilfoglio.it

Di tutti gli interventi di Lilianaper denunciare il ritorno dell’antisemitismo e per condannare (“rispetto sacrale”) tutte le violenze precedenti e successive al 7 ottobre quello apparso ieri sul Corriere, “Perché non si può parlare dia Gaza, ma di crimini di guerra e contro l’umanità”, è forse il più chiarificatore di concetti e parole. E definitivo, nel porgere evidenze che probabilmente sono risultate scomode ad almeno due categorie di attori. Ha scrittoche “le parole, a volte, diventano clave”. E la parola “malata” più grave è “”. Il suo uso distorto che ha colpito persino lei: “O ti adegui e ti unisci alla campagna che tende a imporre l’uso del termine ‘’ per descrivere l’operato di Israele o finisci subito nel mirino come ‘agente sionista’”. Denuncia: “Colpisce che alcuni tra i più infervorati nell’uso contundente della parola malata si trovino in ambienti solitamente dediti alla cura, talora maniacale, del politicamente corretto”.