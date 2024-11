Sport.quotidiano.net - Sant’Agostino scatenato. Presi Laurenti e Valesani

Sfida salvezza nell’anticipo di oggi pomeriggio (ore 15) a Casumaro. Al "Merighi" è di scena il Felsina, una squadra solida, dalla grande fisicità, che aveva strappato un punto a domicilio alla Comacchiese poche settimane fa e ha tre punti in più dei rossoblù. Il Felsina è stato travolto 3-0 in casa dal Bentivoglio, ma anche la squadra di mister Rambaldi aveva perso, 2-1 a Gaggio contro il Faro. Salterà la gara Fabio Franceschini, mentre non si sa ancora se i tempi del tesseramento saranno stati sufficienti per Correggiari, il centrocampista arrivato dal. "Il Felsina ha 3 punti più di noi, che in questa fase non sono determinanti – afferma Francesco Benini, il capitano – conta di più la prestazione, è da quella che si determinano i risultati. Sotto questo profilo, la prestazione c’è sempre stata, anche a Gaggio Montano: è mancato il gol e la giusta dose di determinazione.