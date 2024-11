Formiche.net - Sabotaggi russi. L’alert dei servizi di Londra e Parigi

Sir Richard Moore, capo del Secret Intelligence Service (o MI6), ha lanciato daun nuovo monito sulla campagna di“incredibilmente sconsiderata” che laa sta conducendo contro gli alleati europei dell’Ucraina. Il direttore delo britannico d’intelligence esterna è intervenuto venerdì nel corso di un evento per celebrare i 120 della firma dell’Entente cordiale, il patto che ha trasformato vecchi rivali in alleati. Oltre a lui, che ha suggerito l’espressione Entente amicale per sottolineare gli ottimi rapporti bilaterali, ha parlato anche l’omologo francese, Nicolas Lerner, fedelissimo del presidente Emmanuel Macron che un anno fa lo ha voluto al timone della Direction générale de la Sécurité extérieure (Dgse).non è una capitale qualsiasi, considerato che lì, come a Berlino e a Roma (e a differenza di quanto accaduto a Washington e a) era forte lo scetticismo sulle reali intenzioni russe di invadere l’Ucraina.