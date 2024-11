Ilrestodelcarlino.it - Primavera di rigore. Battuta la Cremonese

Cesena 10 CESENA (4-3-1-2): Veliaj, Manetti (44’ st Abbondanza), Valentini, Gallea, Pitti, Ronchetti (32’ st Domeniconi), R. Campedelli (40’ st Zamagni), Arpino, Castorri (32’ st Ghinelli), Perini (32’ st Tosku), Coveri. All.: N. Campedelli.(3-4-1-2): Malovec, Duca (44’ st Sivieri), Prendi, Triacca (38’ st Bielo Beata), Nahrudnyy (25’ st Zilio), Lordkipanidze, L’ottici Tessadri, Tosi, Spaggiari (25’ st Thiandoum), Ragnoli Galli, Gabbiani. All.: Pavesi. Rete: 8’ pt Coveri su rig. Arbitro: Viapiana di Catanzaro. Note: espulso Arpino al 50’ st; ammoniti Lordkipanidze, Perini, Pitti; angoli 6 pari; recupero 7’ tutti nella ripresa. Il nome in copertina è ancora quello di Valentino Coveri che dal dischetto del calcio diha segnato la sua nona rete, la quinta nelle ultime tre giornate, che ha permesso al Cesena di conquistare la seconda vittoria interna di fila.