Oasport.it - Pattinaggio artistico: raffica di defezioni per la Golden Spin. Out anche Ghilardi-Ambrosini

Leggi su Oasport.it

Come da tradizione arriva la classica cascata di cancellazioni per la2024, appuntamento che chiude il circuito ISU Challenger Series 2024-2025 diin scena a Zagabria nella stesso weekend delle Finali Grand Prix. Ad una settimana esatta dall’evento la Federazione Internazionale ha comunicato il lungo elenco di rinunciatari, tra cui figuranodiversi esponenti della Nazionale italiana. Assenza forzata per Daniel Grassl, il quale sarà della partita in quel di Grenoble dopo aver staccato il pass per l’ultimo atto della competizione itinerante grazie al secondo posto dell’NHK Trophy e al terzo del Finlandia Trophy. L’allievo di Edoardo De Bernardis sarà quindi sostituito da Matteo Nalbone, in gara con Matteo Rizzo e Nikolaj Memola, regolarmente iscritti.