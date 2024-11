Napolipiu.com - Napoli, Conte ha deciso: in arrivo il primo rinforzo a gennaio. Il retroscena del CDM

Leggi su Napolipiu.com

Il tecnico blinda la rosa attuale e pianifica il mercato invernale. Il Corriere del Mezzogiorno svela la priorità per. Ilsi prepara a muoversi sul mercato. Antonioha le idee chiare sul futuro della squadra: prima blindare i giocatori attuali, poi rinforzare la rosa con innesti mirati.Il tecnico pugliese non ha usato mezzi termini in conferenza stampa: “Non sarò così stupido da lasciar andare giocatori che ritengo forti. L’ho fatto quest’estate, avendo anche ragione, lo farò anche adesso e nella prossima finestra. Noi vogliamo rinforzarci”. Un messaggio che blinda anche Giacomo Raspadori, finito al centro di alcune voci di mercato.Ma le novità più importanti arrivano dal Corriere del Mezzogiorno: secondo il quotidiano, è certo l’di un difensore nella sessione invernale per rinforzare il reparto arretrato.