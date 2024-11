Lanazione.it - Montebianco under 23: tutto ok. E le ragazze sono nella Final four

Turno di riposo per la prima squadra maschile delPrato Calcio a 5, capolista nel girone B di serie A2. Oggi, la seconda in classifica, Real Fabrica Roma, potrebbe tentare il sorpasso provvisorio battendo in trasferta il New Real Rieti. Con un pareggio, invece, i pratesi rimarrebbero ancora davanti. Nel frattempo parte del gruppo affidato a Luca Pullerà è sceso in campo per la Coppa riservata agli23. I biancazzurri hanno battuto 4-3 la Futsal Sangiovannese e restano in corsa per il passaggio del turno tra le migliori seconde dei 14 raggruppamenti della fase a gironi. Autori delle reti Del Greco, che ha messo a segno una doppietta, Fazzini e Bellocci. I tecnici Pullerà e Giannattasio hanno schierato questa formazione: Sottosanti, Bellocci, Tempesti, Fazzini, Rocca, Giachi, Angelillis, Ballerini, El Khaldouni, Panchetti, Del Greco, Castelli.