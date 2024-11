Ilrestodelcarlino.it - Minacciata e aggredita, il terrore di una mamma: “L’ho denunciato più volte”

Rubiera (Reggio Emilia), 30 novembre 2024 – Aggressioni, insulti e minacce alla ex compagna. Da cinque anni una giovane donna subisce i comportamenti violenti dell’ex fidanzato, un 39enne. La vittima, una 29enne di Rubiera, ora ha nuovamentel’uomo che in questi anni non avrebbe accettato la fine della loro relazione. “lasciato nel 2019 – racconta la giovane, della quale non divulghiamo le generalità – e ha iniziato subito a perseguitarmi. Mi ha picchiato e seguito durante i miei spostamenti. In questi anni ho presentato diverse denunce, ma nessun provvedimento è stato adottato per tutelarmi. Ho molta paura per i suoi comportamenti violenti, gli insulti e minacce. Atteggiamenti pericolosi compiuti perfino davanti ai nostri due figli minori. Ha anche minacciato i miei famigliari.