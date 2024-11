Lapresse.it - La centrale nucleare di Zaporizhzhia sull’orlo del blackout

Leggi su Lapresse.it

Ladidela causa dei bombardamenti delle truppe russe. Lo ha riferito il ministero dell’Energia ucraino, come riporta Rbc-Ucraina. “A causa dei bombardamenti nemici, ladiha perso corrente su una delle due linee di trasmissione elettriche esterne che la collegano con il sistema energetico unificato dell’Ucraina”, secondo il ministero dell’Energia, che riferisce che l’alimentazione elettrica esterna della, necessaria per il suo funzionamento sicuro, è già in pericolo per la terza volta da novembre. “Attualmente la stazione è alimentata da una sola linea di trasmissione. Se la stazione viene scollegata dall’alimentazione esterna, si verificherà un altrocompleto presso ladi, che rappresenta una minaccia per la sicurezza dalle radiazioni”, ha aggiunto il ministero.