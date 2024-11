Sport.quotidiano.net - Juve, Motta: “Ho fiducia nei giocatori. Vlahovic ancora out”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 30 novembre 2024 – Unasenza Dusane in generale senza centravanti. L’attaccante serbo non rientrerà domani contro il Lecce edovràuna volta produrre un adattamento con un falso nueve, con anche Arek Milik non pronto per giocare. Il tecnico chiede uno sforzo a tutti, consapevole che la partita con i salentini potrà presentare qualche difficoltà con il nuovo allenatore, Giampaolo, e la vittoria di Venezia che può aver dato entusiasmo ai giallorossi. Il diktat per Thiago è semplice: serve una grande prestazione.: “Honella squadra” Lavuole tornare a vincere. Dopo due zero a zero consecutivi, Milan e Aston Villa, e con una mini fuga in campionato delle prime, i bianconeri hanno bisogno di tre punti per non lasciar andare troppo distante il treno scudetto, e la partita contro il Lecce può sembrare abbordabile nonostante l’emergenza.