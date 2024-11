Harry Potter e la Pietra Filosofale perché Harry aveva la pietra filosofale in tasca?

Leggi su Cinefilos.it

e lalain?Non ci si riflette mai abbastanza ma il motivo principale per cui ine lail giovane maghetto riesce a sconfiggere il professor Raptor e a impedire a Voldemort di tornare è nascosto in piena vista e si concentra in due oggetti magici che spiegano perfettamente la psicologia dicome mago e come persona, svelandone la natura e spiegando come maiè riuscito a far apparire lanei suoi pantaloni al momento opportuno.Il mantello dell’invisibilità Il primo strumento magico che ci svela la natura diine laè il mantello dell’invisibilità. A Natale,riceve un mantello che utilizza per girare per la scuola di notte, indisturbato.