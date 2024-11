Sport.quotidiano.net - Fortitudo Bologna in campo a Vigevano, è la prova del nove

, 30mbre 2024 - E’ una Effe in cerca di conferme quella che domenica pomeriggio alle 18 scende insul parquet del PalaELAchem per affrontare i padroni di casa di. Dopo le vittorie con Libertas Livorno e Avellino, laè alla sua prima sfida esterna con Attilio Caja (derby personale per lui che è nativo di Pavia), in panchina. Ci si attende conferme contro l’ex Taflaj e contro una squadra che ha un discreto attacco, dove emerge il bolognese Gabriele Stefanini, ma un difesa un po’ da rivedere. Per laarriva così ladelcontro una squadra non impossibile, ma assolutamente da non sottovalutare. Caja dovrà logicamente fare ancora a meno di Cusin e Sabatini, con il cui recupero di quest’ultimo che potrebbe avvenire dai primi di maggio, ma avrà l’occasione di avere, anche se con minutaggio contingentato Pietro Aradori.