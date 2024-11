Inter-news.it - Fiorentina-Inter, Bisseck insidia Bastoni: probabile formazione – CdS

Leggi su Inter-news.it

Vigilia di, scontro diretto valido per la quattordicesima giornata di campionato (clicca QUI per vedere tutto il programma). In casa nerazzurra c’è da sciogliere ancora il dubbio in difesa tra Yann Aurele Alessandro. Ladi, secondo il Corriere dello Sport.LA SFIDA – Manca sempre meno a, “inaspettato” scontro diretto in vetta alla classifica. La, infatti, dopo un inizio di stagione balbettante, negli ultimi due mesi ha preso il volo. La squadra di Raffaele Palladino, nelle ultime undici partite tra Serie A e Conference League, ha vinto dieci volte perdendone solamente una, contro l’Apoel Nicosa in Europa. Insomma, un ruolino di marcia spaventoso, tant’è che in campionato l’ultima sconfitta risale al 15 settembre, in casa dell’Atalanta per 3-2.