Fair Play Menarini, le stelle dello sport a Palazzo Vecchio

Firenze, 30 novembre 2024 – Le riflessioni e gli aneddoti delle leggende, modelli di correttezza e lealtà racontanti a Firenze grazie all’appuntamento con 'I campioni si raccontano' a, nell'ambito del Premio. Al talk show il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato da Silvia Salis, vicepresidente vicario del Coni ed ex campionessa di lancio del martello, disciplina in cui ha vinto dieci titoli italiani. Dall'atletica arriva anche la storia di Andy Diaz, campione di salto triplo che ha centrato ai Giochi di Parigi 2024 la prima medaglia olimpica con i colori azzurri, e del suo allenatore e amico Fabrizio Donato, bronzo nel salto triplo alle Olimpiadi di Londra 2012. La carrellata dicontinua con Rigivan Ganeshamoorthy, oro nel lancio del disco agli ultimi Giochi Paralimpici di Parigi, mentre per lo sci alpino era presente Giuliano Razzoli, oro nello slalom speciale alle Olimpiadi Invernali di Vancouver 2010.