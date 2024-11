Dorval il talento del Bari che conquista la Serie B e sogna la A

Leggi su Terzotemponapoli.com

Emile Mehdi, giovane promessa del, sta dimostrando di essere uno dei protagonisti più interessanti dellaB. Con il suo gol del pareggio contro il Brescia, il francese ha continuato a impressionare, segnando la sua terza rete stagionale e consolidando il suo status diin ascesa. Classe 2001,si sta rendendo protagonista di una stagione che potrebbe rappresentare il trampolino di lancio verso una carriera di altissimo livello.Un giovanein crescitaAlto 176 cm e con un piede destro potente,sta vivendo la sua annata di consacrazione con la maglia dei galletti. In quattordici presenze in questo campionato, ha già messo a referto 3 gol e 4 assist, numeri che testimoniano la sua capacità di incidere in fase offensiva e la sua versatilità tattica.