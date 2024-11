Oasport.it - Cos’è il rebreathing e perché viene usato nel ciclismo? Vingegaard: “Come fumare una sigaretta”. E la richiesta a WADA…

La pratica delsta facendo parecchio discutere all’interno del panorama ciclistico, a stagione finita da più di un mese e con la preparazione in corso di svolgimento in vista della prossima annata agonistica. Si tratta dell’utilizzo di strumenti chiamati rebreather, ovvero apparecchi che consentono l’inalazione di piccole quantità di monossido di carbonio per ottimizzare l’allenamento in altitudine, aumentando la capacità aerobica.Questa pratica ha attirato l’attenzione dell’Unione Ciclistica Internazionale (UCI), tanto da richiedere un intervento in materia da parte della WADA (Agenzia Mondiale Anti Doping). Si attendono sviluppi nei prossimi mesi, ma indubbiamente si tratta di una nuova frontiera che merita la massima attenzione e su cui si discuterà ancora parecchio nel prossimo futuro.