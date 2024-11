Ilfattoquotidiano.it - Cosa ci fa Liberato Cacace con Mbappe e Haaland? Nel manuale Cencelli della Fifa è il simbolo (italiano) della Nuova Zelanda

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In un’altra vita avrebbe potuto indossare grembiule e cappello da chef. Il ristorante “La Bella Italia” di suo padre sarebbe dovuto essere il piano b. Ma alla comfort zone e ai fornelli,ha preferito il pallone e i parastinchi. “Dormiva con il pallone: in famiglia respiriamo calcio”, aveva svelato la sua famiglia in un’intervista. Arrivato in Italia nel 2022, la storia in Serie A – a suo modo – l’aveva già scritta: il suo trasferimento all’Empoli durante la sessione di calciomercato invernale, infatti, è stato l’ultimo ad essere depositato in Lega. 31 gennaio, ore 19.59: un minuto che ha fatto la differenza. Uno sliding door che due anni più tardi l’ha portato ad essere uno dei candidati per la nona edizione dei premi The BestFootball Awards. Tra i vari Bellingham,c’è anche il nome del terzino neozelandese.