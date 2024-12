Corteo pro Palestina a Roma, fra i cartelli anche i volti della Meloni e della Schlein coperti da macchie di sangue

Leggi su Ilfaroonline.it

, 30 novembre 2024 –prooggi a: secondo gli organizzatori (Movimento degli studenti palestinesi in Italia), la manifestazione ha visto la partecipazione di 30mila persone. Molti di meno, circa 10.000, secondo le forze dell’ordine.Petardi e fumogeni sono stati lanciati contro il cordone delle forze dell’ordine, schierato a protezionesedeFao. Durante ilsono state inoltre imbrattate le vetrine di alcuni locali su viale Aventino, tra cui una sede di Unicredit: alcuni giovani a volto coperto hanno scritto ‘Free Gaza’ e simboli anarchici.“Stop al genocidio e al massacro in Libano. Israele ci porta alla guerra,libera”. Questa la scritta che si legge sullo striscione in testa alanticipato da una grandissima bandiera palestinese sorretta da diversi manifestanti.