Continua la striscia positiva della Ditar Smile Benevento battuta Akery Acerra

Tempo di lettura: < 1 minutoSeconda vittoria consecutiva per lache batte al Palatedeschi l’con il punteggio di 63-49. Partita giocata con il piglio giusto, già dai primi minutipartita si era capita la grande voglia di vittoria dei ragazzi beneventani, e la tanta concretezza soprattutto in fase difensiva, ha fatto la differenza per ottenere questo importante successo. Primi due quarti chiusi in vantaggio con il punteggio di 28-19. Terzo e quarto quarto giocati in maniera perfetta, gestendo la partita in maniera lucida senza però mai togliere il piede dall’acceleratore. Il punteggio finale al suonosirena è di 63-49. Ora testa alla prossima partita che vedrà la compagine beneventana impegnata in trasferta in casa dell’Enjoy Arzanese, campo molto ostico dove ci vorrà la massima concentrazione per provare a proseguire lae portare a casa altri due punti .