Britt Baker definisce i social media | un terreno fertile tossico per la negatività

La star AEW,, è abituata ai riflettori, ma anche alle difficoltà legate ai.In un’intervista esclusiva con US Weekly, l’ex campionessa femminile AEW ha parlato apertamente dell’impatto emotivo causato dalle critiche incessanti online, ammettendo di aver dovuto “scavare a fondo mentalmente” durante l’anno per affrontarle: “Non puoi mai credere a quello che leggi su di te, che sia molto positivo o molto negativo, altrimenti rischi di finire sotto farmaci o sedato” ha rivelato, riferendosi alle montagne russe emotive che accompagnano la vita sotto i riflettori.critica il ruolo deinella cultura dellaLa star conosciuta come D.M.D. ha sottolineato il paradosso dei, definendoli allo stesso tempo uno strumento indispensabile e unper la: “Viviamo in un mondo in cui isono così presenti.