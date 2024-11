Ilrestodelcarlino.it - Auser all’attacco del Comune: "Tagliati i soldi al volontariato": "Bando a gennaio. Sarà retroattivo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ildi Forlì, per il 2024, non ha previsto a bilancio le risorse per dare un modesto aiuto economico alle associazioni di. Con questa scelta ha rotto una consuetudine che, con poche migliaia di euro, avrebbe consentito di fronteggiare almeno in parte le spese correnti". Interviene così la presidente diForlì, Maria Luisa Bargossi, mettendo per iscritto il pensiero dell’associazione, aggiungendo l’augurio che "la Giunta possa rapidamente rimediare con fatti concreti". "Ila cui fa riferimento la presidente Bargossi uscirà a", è la risposta dell’assessora al welfare Angelica Sansavini. L’è impegnata nelle iniziative di aiuto alla persona, in particolare gli anziani, nel contrasto alla solitudine e alle fragilità. Nel dettaglio, tra le sue richieste c’è che Alea ripristini l’esenzione dalla tassa sui rifiuti che Hera aveva riconosciuto alle associazioni di