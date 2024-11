Viterbo netturbino ucciso con 5 coltellate | Aiutava tutti Fermato il vicino di casa

Leggi su Dayitalianews.com

Nella giornata di ieri si è diffusa la notizia della morte di Renzo Cristofori,68enne di Caprarola, in provincia dicon 5all’addome a pochi metri dasua. I sospetti si sono concentrati su un suodi, un 31enne problematico che durante l’interrogatorio ha però respinto tutte le accuse, sostenendo di non c’entrare nulla con la morte dell’uomo. Restano ancora molti punti da chiarire, come il movente e l’arma del delitto che al momento ancora non si trova.L’uccisione delCome ricostruito dagli inquirenti ile il31enne si conoscevano e di tanto in tanto si frequentavano anche. Il 31enne era un volto noto alle forze dell’ordine ed era finito spesso in manette. Renzo a volte si recava asua, come raccontato dai vicini, forse per aiutarlo a rimettersi in sesto.