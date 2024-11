Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2024 ore 07:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 29 NOVEMBREORE 07.20 ALESSIO CONTIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’INCIDENTE SULL’A1-NAPOLI, TRA VALMONTONE E LA DIRAMAZIONESUD VERSO, NON GENERA CODE AL MOMENTO MA PRESTARE ATTENZIONE.SULLA DIRAMAZIONESUD, VERSO IL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE PER TRAFFICO TRA TORRENOVA E RACCORDO ANULARE. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER TRAFFICO TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO.SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA CASILINA E ARDEATINA.SULLA PONTINA, TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTELNO IN DIREZIONE.PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO:SULLA LINEA-VITERBO LA CIRCONE PERMANE RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA A BRACCIANO.