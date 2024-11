Ilrestodelcarlino.it - Verdi si suona a fumetti. Al Duse la ’Traviata’

Preso atto del recente distacco di Matteo Parmeggiani dalla grande realtà Senzaspine, di cui era stato co-fondatore nel 2013, resta il solo Tommaso Ussardi alla guida dell’ormai celebre Orchestra, dell’attivissima scuola di musica e delle tante attività ‘popolari’ cresciute attorno ad esse. Le quali proseguono all’insegna della continuità, come la nuova produzione dell’opera ’La traviata’ di Giuseppe, che andrà in scena al Teatroquesta sera e domani (ore 20,30) e ancora domenica (ore 17). Si tratta infatti dell’atteso completamento della trilogiaana più popolare, dopo ’Rigoletto’ nel 2022 e ’Il trovatore’ nel 2023, sempre con l’apporto della regia ‘stica’ di Giovanni Dispenza, sul cui fondo scorreranno i disegni di Andrea Niccolai, animati dal videomaker Daniele Poli, con i versi del libretto integrati nella scenografia, proprio come in un graphic novel.