Ultimati i lavori sul ‘Ponte Valentino’, bisogna attendere Febbraio per la riapertura ufficiale

Tempo di lettura: 2 minutiTornerà fruibile oggi, venerdì 29 novembre, il ponte ‘, situato lungo la strada statale 90bis “delle Puglie”, che collega il capoluogo al basso Fortore. Terminate le attività principali relative all’intervento di manutenzione programmata di Anas, per un investimento complessivo di 4,2 milioni di euro.Nel tardo pomeriggio, infatti, verrà ultimata la smobilitazione del cantiere attivo in precedenza per la realizzazione di attività sulla parte centrale del ponte.Nel dettaglio, tali attività hanno riguardato il rifacimento dei cordoli con sostituzione delle barriere di sicurezza, l’impermeabilizzazione ed il ripristino di alcune porzioni in calcestruzzo armato, , incrementando così gli standard di sicurezza e percorribilità della intera infrastruttura stradale.