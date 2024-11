Sbircialanotizia.it - Ucraina, massiccio attacco con droni su Rostov: in fiamme zona industriale

Leggi su Sbircialanotizia.it

Ministro della Difesa russo in visita ufficiale a Pyongyang Unconattribuito ai militari ucraini ha provocato un "incendio di grandi dimensioni" in unanella regione russa di. Lo confermano le autorità russe, che non riferiscono di eventuali vittime. Il governatore di, Yuri Sliusar, ha fatto sapere via Telegram .L'articoloconsu: inè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.