TS – Juve si sapeva da agosto Motta tra i rischi e quei paragoni con Allegri

2024-11-29 11:24:54 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport:La coperta era già corta a finee si è accorciata di brutto quel maledetto 2 ottobre a Lipsia, quando si sono rotti Bremer e Nico Gonzalez. Da quella partita lantus ha abbassato la media dei gol fatti e non per caso. L’assenza di uno dei più forti centrali difensivi d’Europa (forse “il” più forte in quel momento) ha costretto Thiagoa modificare l’assetto della squadra, ovvero a chiedere qualche sacrificio difensivo in più a tutti quanti (“È un obbligo”, ipse dixit) e abbassare leggermente il baricentro. Un’operazione che sta tamponando l’assenza di Bremer in modo egregio, considerati gli eccellenti risultati difensivi dellantus, ma che sta facendo danni sulla fase offensiva, riducendo in quantità, velocità e lucidità la manovra per cercare il gol.