Tragica scoperta in città 29enne trovato morto in casa

Dopo quanto avvenuto a Napoli nel corso della scorsa notte, ancora unanel Salento. Un giovane di 29 anni, infatti, Marco Brunetta il suo nome, è stato, durante la scorsa notte, senza vita nel suo appartamento in via Palma, nel quartiere Leuca di Lecce. La causa del decesso sarebbe da attribuire a un’intossicazione da monossido di carbonio, provocata dall’accensione di un braciere per riscaldare l’ambiente dal freddo di questo fine autunno. Laè stata fatta dal padre del ragazzo, allarmato dall’assenza di contatti con il figlio dallo scorso mercoledì e dalla mancanza di risposte alle sue chiamate. Dopo aver tentato invano di contattarlo, quindi, l’uomo si è recato adel figlio, dove ha scoperto il dramma.in, in corso le indaginiSul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lecce e i sanitari del 118, che, una volta entrati nell’appartamento, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del