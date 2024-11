Ilnapolista.it - Totti indagato per un’omessa dichiarazione dei redditi, pure

ROMA – Francescosta giocando suo malgrado una doppia partita fuori casa: alla Procura di Roma. Dopo la denuncia di Ilary Blasi (a quanto pare infondata) per aver lasciato incustodita a casa la figlia di 8 anni, ora risultaperdei, alla quale – scrive il Corriere della Sera che riprende un’anticipazione della Verità – l’ex capitano giallorosso ha posto (tardivo) rimedio, versando all’Agenzia delle entrate il dovuto pari a oltre 200mila euro“.Il problema nasce ne mezzo: “i finanzieri del Nucleo Pef della Finanza hanno riscontrato le irregolarità e riferito al pm Vincenzo Barba”. “avrebbe dovuto aprire una partita Iva per regolarizzare la sua posizione contributiva mentre in un primo momento non lo ha fatto. I finanzieri hanno ricostruito che il dovuto diera una piccola somma poi lievitata con l’applicazione degli interessi, secondo prassi”.