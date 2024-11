Ilnapolista.it - Swiatek come Sinner? No. Il Clostebol è vietato, la melatonina no

Il Corriere della Sera spiega perché la squalifica per doping della tennista polaccaha profonde differenze con la vicenda. Lapoteva agire diversamente secondo la sentenza dell’Itia., invece, non ha avuto alcun ruolo nell’assunzione delsqualificata eassoluto: perché?Scrive il CorSera:Ildi, lano ma quella assunta della polacca alla vigilia del Cincinnati Open del 12 agosto per assorbire i cambi di fuso orario era contaminata con trimetazidina, farmaco (proibito) che cura le ischemie nei malati e negli atleti migliora il metabolismo dei grassi.per, i legali dihanno fatto un gran lavoro recuperando prescrizioni, scontrini, la confezione del prodotto aperta ed altre (stesso lotto) sigillate.